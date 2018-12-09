Танцоры Синицина и Кацалапов стали вторыми в Ванкувере

В Канаде завершается финал Гран-при по фигурному катанию и в предпоследнем виде программы разыграны медали в соревнованиях танцевальных дуэтов. Победили американцы Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер, наша пара Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняла второе место.

В турнире танцоров выступали три российских дуэта: Синицина и Кацалапов, Александра Степанова и Иван Букин (они заняли 4-ю строчку протокола), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (5-е место). Бронзовыми призерами стали итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри.