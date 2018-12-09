В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy с секретным спутником

В США отменен запуск тяжелой ракеты Delta-IV Heavy, которая должна была вывести на орбиту секретный спутник американского Нацуправления военно-космической разведки. Планировалось, что ракета стартует с базы ВВС США Вандерберг в Калифорнии, передает ТАСС.

Запуск должен было состояться в 20-15 по местному времени (07:15 по Москве), однако он отменен. Идет откачка из носителя криогенного топлива. Дата нового старта не сообщается.

Запуск спутника переносился неоднократно. Ранее сообщалось, что отменен старт, назначенный на пятницу, 7 декабря. В качестве причины были названы проблемы с резервным каналом связи между ЦУП и стартовой площадкой. В субботу, 8 января, погодные условия благоприятствовали запуску на 70 процентов.