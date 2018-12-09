На Корсике из-за сильнейшего ветра объявлен максимальный уровень тревоги

На французской Корсике объявлен "красный" (максимальный) уровень тревоги из-за сильнейшего ветра. Его скорость, по прогнозам, составит от 150 до 130 километров в час, а в кантоне Кап Корсика может возрасти до 190-210 километров в час.

Возможны обрывы проводов, проблемы с электроснабжением, связью, движением автотранспорта и полетами самолетов, передает РИА Новости.

По 12-балльной шкале Бофорта, если скорость ветра составляет 103-117 километров в час, это – жестокий шторм (11 баллов), который производит большие разрушения. Если скорость ветра превышает 117 километров в час, это ураган (12 баллов, максимальная сила ветра), способный вызвать опустошительные разрушения.