Бокс. Василий Ломаченко выиграл второй титул в легком весе

В крупнейшем зале Нью-Йорка "Мэдисон Сквер Гарден" прошел вечер бокса, главным боем которого стал чемпионский поединок между лучшим бойцом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) украинцем Василием Ломаченко и пуэрториканцем Хосе Педрасой, носящим звание чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO).

Эксперты заранее отдавали преимущество чемпиону по версии WBA Ломаченко, да и букмекеры принимали ставки на поражение Педрасы с гораздо более низкими коэффициентами. Поединок прошел с заметным преимуществом представителя Украины. По итогам 12 раундов судьи единогласным решением отдали победу Ломаченко – 119-107, 117-109, 117-109. Теперь украинский боксер завоевал титул WBO.

В андеркарде поединка Ломаченко – Педраса чемпион WBO в легчайшем весе Айзек Догбо из Ганы уступил мексиканцу Эмануэлю Наваррете общим решением судей. Ранее россиянин Александр Беспутин в квалификационном бою победил доминиканца Хуана-Карлоса Абреу также единогласным решением трех судей.