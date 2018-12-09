НХЛ. Овечкин возглавил снайперскую гонку текущего сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской гонке текущего чемпионата Национальной хоккейной лиги. После победного матча с "Коламбус Блю Джекетс" у россиянина стало на счету 22 заброшенные шайбы.

Капитан "столичных" отличился в конце первого периода. Эта шайба позволила Овечкину обойти в гонке снайперов нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйдена Пойнта.

Всего же российский форвард набрал 1158 очков в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. Овечкин обошел шведа Даниэля Альфредссона (1157) и вышел на седьмое место по этому показателю среди европейцев. Лидирует же в этом списке чех Яромир Ягр, в копилке которого 1921 балл. Из российских игроков больше Овечкина набрал лишь Сергей Федоров (1179), уже завершивший карьеру.