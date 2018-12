НХЛ. Овечкин возглавил снайперскую гонку текущего сезона

Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин вышел на чистое первое место в снайперской гонке текущего чемпионата Национальной хоккейной лиги. После победного матча с "Коламбус Блю Джекетс" у россиянина стало на счету 22 заброшенные шайбы.

Капитан "столичных" отличился в конце первого периода. Эта шайба позволила Овечкину обойти в гонке снайперов нападающего "Тампа-Бэй Лайтнинг" Брэйдена Пойнта.

If Ovi's on your doorstep, you're gonna have a bad time — #Caps lead 3-0!#CapsJackets #ALLCAPS pic.twitter.com/lhnfdHMNgP