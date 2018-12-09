В Барнауле подали тепло в дома, отключенные накануне из-за аварии

В Барнауле коммунальные службы восстановили подачу тепла в большинство домов, попавших под отключение из-за порыва теплотрассы более суток назад. Под отключение попало 55 многоквартирных жилых домов, 245 частных жилых домов, два детских сада, две школы, три медучреждения и четыре административных здания.

По сообщению на сайте городской администрации со ссылкой на городской комитет ЖКХ, на 12:00 местного времени (8:00 по Москве) подключены к теплоснабжению 31 многоквартирный дом, 210 частных жилых домов, оба детсада, обе школы, колледж и общежитие. В работах по подключению жилых домов заняты восемь бригад.

Управляющие компании продолжают обход домов, усилен контроль температурного режима в помещениях. При возникновении сложностей при подключении жилых домов помощь управляющим компаниям готовы оказать районные администрации и городское управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. По данным метеорологов, столбик термометра в Барнауле минувшей ночью опускался до минус 21 градуса, сейчас в городе минус 17.