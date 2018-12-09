Драка со стрельбой в Петербурге: пострадали два человека

Полицейские Петроградского района Санкт-Петербурга ведут проверку по факту стрельбы с двумя пострадавшими. Сообщение о драке со стрельбой на улице Красного Курсанта в исторической части северной столицы поступило в полицию накануне вечером.

Выяснилось, что конфликт между тремя мужчинами произошел около 21:45 в магазине на перекрестке Малой Гребецкой и Малого проспекта Петроградской стороны. В ходе ссоры один из ее участников, мужчина 1979 года рождения, несколько раз выстрелил в воздух и в сторону своих оппонентов. Двое мужчин госпитализированы, стрелявший после оказания медицинской помощи доставлен в 71-й отдел полиции для разбирательства, передает ТАСС.