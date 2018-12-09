Порошенко будет платить стипендии задержанным в России украинцам

Украинцам, задержанным в России, будут выплачивать по 200 долларов ежемесячно, соответствующий указ подписал президент Украины Петр Порошенко.

"Помощь будет предоставляться в форме ежемесячной стипендии", — сообщает пресс-служба министерства по вопросам временно оккупированных территорий и переселенцев. В сообщении уточняется, что размер выплат будет исчисляться, исходя из трехкратного прожиточного минимума — порядка 200 долларов.

Выплатам присвоено имя украинского диссидента, борца с русским языком на Украине Левко Лукьяненко. Правом на их получение будут обладать "граждане Украины, незаконно удерживаемые Российской Федерацией".