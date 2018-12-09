Холлоуэй победил Ортегу в чемпионском поединке UFC

Американский боец Макс Холлоуэй в титульном поединке со своим соотечественником Брайаном Ортегой завоевал звание чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе, одержав победу техническим нокаутом. Бой прошел в канадском Торонто.

Холлоуэй смог выиграть в четвертом раунде, защитив чемпионский титул. На его счету стало 20 побед при трех поражениях. Ортега же потерпел первое поражение в 14 поединках.

В еще одном титульном бою уроженка Киргизии Валентина Шевченко, которая в настоящий момент выступает под флагом Перу, победила в упорной битве Йоанну Енджейчик из Польши по очкам. Шевченко стала чемпионом UFC в наилегчайшем весе.