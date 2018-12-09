В ДТП в Египте погибли двое россиян

В Египте в ДТП на трассе между Каиром и курортной Хургадой погибли двое граждан России, еще один человек легко ранен. По сообщению консульского отдела посольства РФ в Каире, авария произошло на трассе ближе к Рас Гарибу. Представители российской дипмиссии выясняют обстоятельства произошедшего.

ДТП произошло накануне вечером, передает РИА Новости. По предварительным данным, автомобиль с россиянами, возможно, столкнулся с грузовиком.