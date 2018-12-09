В Москве на Волгоградском проспекте столкнулись шесть автомобилей

В Москве на пересечении Волгоградского проспекта и Третьего транспортного кольца произошло крупное ДТП. Как рассказали ТАСС в московской ГИБДД, утром в воскресенье столкнулись шесть автомобилей.

В аварии получили ранения два человека. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.