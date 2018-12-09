Число задержанных во Франции в ходе протестов "желтых жилетов" достигло 1726 человек

Число задержанных в ходе субботних акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции превысило 1,7 тысячи человек. Из них более 1,2 тысячи помещены под стражу.

"Больше всего задержаний полиция произвела в Париже", — сообщил в воскресенье глава МВД страны Кристоф Кастанер в эфире телеканала BFMТV.

В столице были задержаны 1150 человек, из которых 619 заключены в под стражу. У большинства из них найдено оружие, они подозреваются в "заговоре с целью совершения насилия" или "подстрекательстве к совершению преступления".

В субботу во Франции прошла четвертая серия протестов движения "желтых жилетов", выступающих против роста цен на топливо и увеличения налогов. Акции прошли не только в столице Франции, но во многих крупных городах: Лионе, Марселе, Тулузе и др. Число принявших участие в акциях протеста превысило 125 тысяч человек.