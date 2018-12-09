Загитова призналась, что ей не хватило раскованности в финале Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитова, занявшая итоговое второе место в финальной части Гран-при, который прошел в канадском Ванкувере, заявила, что чувствовала себя зажатой во время своих прокатов. Кроме того, она сообщила, что ни разу не выступала на соревнованиях при 11-часовой разнице.

"Моя вина в том, что каталась недостаточно раскованно, даже, можно сказать, зажато. Нужно ни о чем не думать и просто катать свое", — приводит слова фигуристки РИА Новости.

Также она рассказала о проблемах, которые у нее возникли из-за разницы в часовых поясах. "У меня никогда не было опыта выступления в соревнованиях при 11-часовой разнице. Максимум, что в этом отношении было, – выступления в Японии, но там разница меньше, и она в другую сторону", — отметила спортсменка.

Напомним, что в канадском Ванкувере завершился финал Гран-при по фигурному катанию. Россияне не смогли завоевать ни одной золотой медали. Алина Загитова стала второй в одиночном катании у женщин.