Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально

Народный артист РСФСР Лев Лещенко подтвердил, что накануне его госпитализировали в одну из столичных больниц. По словам артиста, он уже чувствует себя нормально и готовится снова выйти на сцену.

"Да, госпитализация была, — сказал он ТАСС. — Но уже все нормально, завтра буду выступать на концерте памяти Владимира Шаинского".

До этого сообщалось, что 76-летний Лев Лещенко должен был участвовать в финале всероссийского конкурса "На благо мира", но, находясь за кулисами, почувствовал себя плохо и был экстренно госпитализирован.

Концерт "Шаинский-FOREVER!", посвященный творчеству известного композитора, пройдет в понедельник, 10 декабря, в Государственном Кремлевском дворце.