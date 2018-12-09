Житель Техаса сказал детям, что Санта-Клауса не существует. И оказался за решеткой

В американском штате Техас полиция задержала мужчину, который сказал детям, что Санта-Клауса не существует.

Инцидент произошел в субботу в городе Клиберн, где возле церкви проходил "Завтрак с Сантой". Местный 31-летний житель Аарон Урбански вместе с двумя товарищами устроил возле церкви акцию протеста, сообщает телеканал NBC. Урбански приставал к родителям, которые вели своих детей на праздник, с вопросом — знают ли они, что Санта-Клауса не существует? Перебранка с родителями перешла в конфликт. Протестующих попросили покинуть территорию прихода. Двое мужчин ушли, а Урбански остался и продолжил обвинять родителей в том, что они зря учат детей верить в Санту, а не Иисуса.

Вызванный наряд полиции задержал Урбански. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Мэр Клиберна уже принял решение повысить меры безопасности на рождественском параде, который пройдет вечером в воскресенье.

Ранее была отстранена от работы учительница из Нью-Джерси. На занятиях с первоклассниками она решила развенчать миф о существовании Санта-Клауса и рассказала, что на самом деле подарки под елку кладут их родители. Учитель также "разоблачила" пасхального зайца, зубную фею, летающих рождественских оленей, эльфов и лепреконов. Администрация учебного заведения сочла такое поведение педагога недопустимым, так как подобные высказывания "разрушают все детские мечты и ожидания" накануне Рождества.