"Мисс Вселенная-2018" от Сьерра-Леоне благополучно добралась до Таиланда

"Мисс Вселенная-2018" от Сьерра-Леоне Мари Эстер Бангура, пропавшая по дороге на шоу, благополучно добралась до пункта назначения в Таиланде. В Интернете опубликована ее фотография у входа в гостиницу Dusit Thani в Бангкоге.

Банкура не будет участвовать в конкурсе 16 декабря, а приехала для поддержки мероприятия. Девушка добиралась до Таиланда на лодке, и несколько дней от нее не было вестей. Почему Бангура решила не пользоваться самолетом — неизвестно, пишет РИА Новости.

"Спасибо за вашу поддержку и беспокойство", — сказано в заявлении организаторов конкурса. "Мисс Вселенная-2018" пройдет в Бангкоке.

В Китае 8 декабря прошел прошел конкурс "Мисс мира-2018". Его выиграла мексиканская красавица Ванесса Понс де Леон.