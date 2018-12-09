Президент Армении проголосовал на выборах

Президент Армении проголосовал на внеочередных парламентских выборах, которые проходят сегодня в стране.

Армен Саркисян проголосовал на избирательном участке № 9/59. К моменту появления президента, там проголосовали уже порядка 100 человек. Президенту по ошибке вручили два бюллетеня для голосования, пишет Sputnik. Однако в урну Саркисян опустил только один заполненный документ, отдав второй члену избирательной комиссии.

На выходе из избирательного участка Саркисян дал несколько комментариев журналистам по-английски. Завершив речь, он по просьбе журналистов перешел на армянский, сказав несколько слов на лорийском диалекте. Он призвал граждан прийти на избирательные участки и отдать свой голос. "Неважно, за кого люди будут голосовать. Главное — мы голосуем за будущее", — сказал Саркисян. На участок Саркисян пришел вместе с женой. Однако первая леди будет голосовать на другом избирательном участке.

Свой голос на выборах отдал и председатель Национального собрания Армении Ара Баблоян, представляющий в парламенте бывшую правящую Республиканскую партию Армении. По его мнению, главной задачей нового парламента должно стать "обеспечение благосостояния и безопасности страны", цитирует слова Баблояна агентство Арменпресс.

Сегодня в Армении проходят внеочередные парламентские выборы. В выборах участвуют девять партий и два блока. Для прохождения в парламент партиям необходимо набрать минимум 5% голосов избирателей, блокам — не менее 7%. Политологи называют фаворитом предвыборной гонки блок "Мой шаг" и. о. премьера Никола Пашиняна. Главная интрига этих выборов — как оппозиционные партии поделят 30-процентную квоту мандатов, предназначенную для оппозиции.