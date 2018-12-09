США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78

США возобновят программу модернизации термоядерной боеголовки W78. Об этом говорится в докладе Счетной палаты США.

Боеголовка используется на межконтинентальных баллистических ракетах Minuteman III. Программу по замене W78 решили возобновить после длительного перерыва — ее закрыли в 2014 году из-за нехватки бюджетных средств.

Перезапуск программы назначен на следующий год, ожидается, что она продолжится до 2041 года.

Таким образом США хотят обеспечить безопасность ядерного арсенала, говорится в документе. Возобновление программы оценивают в сумму от 10 до 15 миллиардов долларов, передает телеканал "Россия 24".