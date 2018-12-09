Один погибший: автобус протаранил заправку в Дагестане. Видео

В Сети опубликовано видео с камеры наблюдения, запечатлевшей момент аварии с летальным исходом, произошедшей в субботу, 8 декабря, в Дербентском районе Дагестана.

По предварительной информации, водитель автобуса резко свернул влево, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, после чего не справился с управлением и вылетел на территорию АЗС, где протаранил заправлявшуюся "Газель".

Как сообщают местные СМИ, в результате столкновения погиб мужчина, оказавшийся зажатым между фургоном и заправочной колонкой.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего.