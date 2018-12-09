Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу

Член Совета Федерации, председатель временной комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал в "Твиттере" заявление главы правления АО "Роснано" Анатолия Чубайса о неблагодарности россиян представителям бизнеса.

"Те, кого общество называет олигархами", по словам Чубайса, "отстроили страну", восстановили "безнадежно обрушившиеся" советские предприятия, вернули людям зарплаты и наполнили бюджет. Слова главы "Роснано" цитирует РИА Новости.

По мнению Пушкова, входящего также в комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, Чубайс "напрасно поднял сейчас тему благодарности бизнесу". Своим заявлением Чубайс "скорее обостряет отношения между обществом и бизнесом, чем налаживает их", отметил сенатор. И такой призыв сказать бизнесу спасибо за развитие страны, по мнению Пушкова, не увеличит благодарности со стороны большей части общества, а скорее даст противоположный результат.