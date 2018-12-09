Появилось видео с места массового ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Утром в воскресенье, 9 декабря, на Волгоградском проспекте в Москве произошло столкновение шести автомобилей. Очевидцы сняли последствия массового ДТП на видео.

Как сообщалось ранее, авария случилась в районе съезда на Третье транспортное кольцо.

В результате инцидента пострадали два человека.