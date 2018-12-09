Конькобежец Кулижников: лед в Польше был "стоячим"

Россиянин Павел Кулижников, одержавший три победы на третьем этапе Кубка мира по конькобежном спорту, рассказал о проблемах со льдом, которые испытывали участники турнира. Также он добавил, что изголодался по международным стартам.

"Если посмотреть на результаты, кроме 500 метров, можно сказать, что это просто "стоячий" лед. Пока, видимо, не умеют делать лед, не хватает мощности морозильной камеры", — цитируют конькобежца РИА Новости.

Кроме того, спортсмен объяснил причину удачных выступлений в начале сезона. "Получается показать результат, потому что изголодались по международным стартам", — заявил Кулижников.

Напомним, что россиянин победил на этапе Кубка мира в Польше на двух "пятисотках" и дистанции 1000 метров​​​.