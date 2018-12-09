Очевидцы сняли на видео скорую помощь, перевернувшуюся после аварии на востоке Москвы

В Сети размещены кадры последствий серьезной аварии с участием автомобиля скорой помощи, произошедшей вечером в минувшую субботу, 8 декабря, на Сиреневом в бульваре в Восточном административном округе столицы.

Напомним, что автомобиль медиков, транспортировавший больного, столкнулся с легковушкой, после чего не устоял на колесах и опрокинулся на бок.

В результате инцидента пострадали шесть человек, в том числе – оба фельдшера бригады скорой медицинской помощи и их пациент.

Полицейским предстоит установить все обстоятельства ДТП и определить виновного.