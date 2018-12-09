Олицетворение свободы: память Алексеевой могут увековечить в Москве

Премьер-министр России Дмитрий Медведев выразил соболезнования по поводу смерти главы Московской Хельсинкской группы, правозащитницы Людмилы Алексеевой. По словам премьера, это большая утрата для родных и близких, и для всего правозащитного движения нашей страны.

Людмила Алексеева посвятила всю свою жизнь защите прав и свобод человека, напомнил Медведев, и она "всегда жила с гордо поднятой головой и кристально чистой совестью". Для многих она стала олицетворением свободы и демократических перемен в России, написал глава российского правительства в "Фейсбуке". Людмила Алексеева, по его словам, "не боялась говорить, когда другие молчали", непреклонно боролась за свои принципы и добивалась больших результатов — в том числе в совете при президенте РФ по правам человека, где она проработала многие годы.

Свои соболезнования по поводу кончины Людмилы Алексеевой выразили и в посольстве США в Москве. В заявлении дипмиссии назвали примером для себя отважную работу главы МХГ в интересах жертв несправедливости и репрессий.

Посольство США в Москве глубоко опечалено в связи с уходом из жизни Людмилы Алексеевой. Ее отважная работа в интересах жертв несправедливости и репрессий служит примером для всех нас. — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 9 декабря 2018 г.

В Москве могут увековечить память "такого знакового человека", как Людмила Алексеева, заявил РИА Новости глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов. По его словам, Мосгордума рассмотрит соответствующие предложения в случае обращения общественности.

Людмила Алексеева, руководитель Московской Хельсинкской группы, член президентского Совета по развитию гражданского общества и правам человека, 8 декабря скончалась на 92-м году жизни.