Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Синоптики прогнозируют в ближайшие часы в Москве мокрый снег и гололедицу. В связи с непогодой МЧС предупреждает водителей о необходимости снизить скорость и увеличить дистанцию, пишет РИА Новости.

В столице объявлен "желтый" уровень погодной опасности на вечер воскресенья и ночь понедельника. Ожидается налипание мокрого снега на деревья и провода.