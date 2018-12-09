Полиция заинтересовалась видеозаписью избиения ученика нетрезвым педагогом в Сочи

Правоохранительные органы проводят проверку по факту применения физической силы учителем сочинской школы № 4 по отношению к ученику. Один из школьников, присутствовавших в классном помещении в момент конфликта, запечатлел инцидент на видео, а позже ролик оказался в Сети.

По предварительной информации, в минувшую пятницу, 7 декабря учитель ударил ученика во время урока в девятом классе. Пострадавший не получил серьезных травм и не обращался за медицинской помощью.

Как рассказали ТАСС в пресс-службе администрации города Сочи, учитель, работающий в образовательном учреждении второй год, находился в состоянии алкогольного опьянения.

В субботу, 8 декабря, он был уволен из школы за "применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника".

Родителям ученика принесены извинения, разбирательство продолжается.