Хоккеист Шумаков заключил пробный контракт с фарм-клубом "Флориды"

Российский хоккеист Сергей Шумаков подписал пробный контракт с командой Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Спрингфилд Тандербердс", являющейся фарм-клубом "Флорида Пантерз". Ранее он заключил договор с "Вашингтоном", однако не сыграл за "столичных" ни одного матча.

О заключении контракта сообщил официальный сайт клуба АХЛ. В декабре действующий обладатель Кубка Стэнли выставил россиянина на драфт отказов, после чего расторг с ним соглашение.

Напомним, что в прошлом сезоне Шумаков выступал за московский ЦСКА.