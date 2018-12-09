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Отравление Скрипалей 33 минуты назад
Смерти Перепеличного и Янга: Британия ведет инфовойну против России
Сообщения о наличии пресловутого "российского следа" в делах о подозрительной смерти людей в Британии являются элементом информационной войны против России, считает член международного комитета Совфеда Олег Морозов.
Ранее газета Times написала, что полиция Великобритании получила новые данные о нескольких подозрительных смертях. В частности, эмигранта Александра Перепеличного в 2012 году и миллионера Скота Янга в 2014 году. Дела об их гибели переквалифицированы на "подозрительные".
"Это элемент информационной войны, не более", — считает сенатор Морозов, его слова приводит РИА Новости. По мнению Морозова, такие публикации нужно расценивать как "вброс", который не обязательно доказывать.
Александр Перепеличный был информатором по "делу Магницкого". Получил вид на жительство в Великобритании в 2010 году по программе "инвестиционной миграции", когда власти отказались присвоить ему статус "политического беженца". Вложив в экономику страны более 1 миллиона фунтов, Перепеличный снабжал информацией о хищениях российских бюджетных средств главу Hermitage Capital Уильяма Браудера. В 2012 году найден мертвым возле своего роскошного особняка в Сент-Джордж-Хилле, по соседству с домами участников "Битлз" Джонна Леннона и Ринго Старра. Во время вскрытия в желудке 44-летнего Перепеличного был найден яд растительного происхождения. Свидетели показали, что накануне Перепеличный ел щавелевый суп.
Предприниматель Скот Янг умер в 2014 году, выбросившись из окна после скандального бракоразводного процесса. Янг объявил себя банкротом, и отказался платить неустойку бывшей жене. Однако нанятые ею частные детективы обнаружили офшорные счета бизнесмена.
Поиски "русского следа" в подозрительных смертях британцев активизировались после инцидента в Солсбери, когда 4 марта нервно-паралитическим ядом были отравлены бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
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