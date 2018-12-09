Скелетонистка Никитина стала первой на этапе Кубка мира в Латвии

Россиянка Елена Никитина оказалась быстрее всех на этапе Кубка мира по скелетону, который в эти дни проходит в Латвии. По итогам двух попыток она показала лучший результат – 1 минута 45,12 секунды​​​.

Следом за ней расположилась канадская скелетонистка Элизабет Майер (+0,30 секунды). В тройке лучше также оказалась и Тина Херманн из Германии (+0,48).

Еще одна представительница России Юлия Канакина (+1,18) заняла седьмое место, а ее соотечественница Рената Хузина стала восьмой (+1,69).