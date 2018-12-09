Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

Во время ремонта в шпиле высотки МИД РФ (Москва) был с учетом советов орнитологов оборудован домик для сапсанов, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Домик напоминает большую кормушку, в нем есть следы птиц, рассказала Захарова в эфире программы "Дачный ответ" телеканала НТВ.

Во время реставрации удалось сделать шпиль легче на 50 тонн. Изначально его в проекте здания не было, легенда гласит, что к окончанию первого этапа строительства, Иосиф Сталин приказал устанавливать шпили. И его собрали из подручных материалов.