Братья Березуцкие могут стать помощниками Слуцкого в "Витессе" уже в январе

Бывшие защитники ЦСКА и сборной России Василий и Алексей Березуцкие уже в январе 2019 года могут стать помощниками главного тренера голландского клуба "Витесс" Леонида Слуцкого. Для этого братьям будет необходимо сдать экзамен на получение тренерской лицензии и оформить рабочую визу.

"Получили от Леонида Викторовича предложение поработать в "Витессе". Он хочет нас видеть своими помощниками. Нам это интересно", — цитирует Василия Березуцкого "Спорт-экспресс".

Также он сообщил, что 20 декабря братья будут сдавать экзамен на получение тренерской лицензии. "Но не стоит забегать вперед. Еще существует ряд "но", — добавил экс-футболист.

Напомним, что летом 2018 года братья Березуцкие объявили о завершении игровой карьеры.