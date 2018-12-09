Украина обвинила Россию в протестах во Франции

К организации антиправительственных протестов во Франции, которые проводит движение "желтых жилетов", могут быть причастны спецслужбы России. Такое заявление сделала в "Фейсбуке" Служба безопасности Украины (СБУ).

По версии ведомства, французские радикалы "под знаменами Донецкой народной республики (ДНР)", курируемые Федеральной службой безопасности России и Главным управлением Генштаба Вооруженных сил РФ, "за спиной мирных митингующих прибегают к организации беспорядков и актов насилия во Франции".

"Международные границы — не преграда для российской гибридной агрессии", — утверждает глава СБУ Василий Грицак. По его словам, Кремль "грязными методами разрушает европейскую стабильность, видя в ней угрозу для себя".

По заявлению ведомства, российские спецслужбы намерены "организовать аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Публикация СБУ проиллюстрирована фотографией из Парижа: два человека в желтых жилетах растянули на улице флаг ДНР. На заднем плане видны другие люди в желтых жилетах, полицейские и Триумфальная арка.

Это не первое обвинение СБУ в адрес России. С подобными обвинениями регулярно выступают представители киевских властей и сам украинский президент Петр Порошенко. Излишне говорить: утруждать себя тем, чтобы привести какие-либо доказательства выдвигаемых ими обвинений, представители Украины не считают нужным.

Тем временем число задержанных в ходе субботних акций протеста движения "желтых жилетов" во Франции превысило 1700 человек. Из них более 1200 человек помещены под стражу.