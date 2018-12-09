Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

В словенской Поклюке состоялась мужская гонка преследования на дистанции 12,5 км в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Россиянин Александр Логинов занял третье место, отстав от победителя на 1,9 секунды. Гонку же выиграл норвежец Йоханнес Бе с результатом 30 минут 20,4 секунды.

После последней стрельбы россиянин ушел на дистанцию первым. Совсем рядом с ним оказался норвежец Йоханнес Бе, допустивший два промаха на финальном огневом рубеже.

К сожалению, обидное падение незадолго до финиша не позволило российскому биатлонисту побороться за первое место. Серебро досталось представителю Франции Фийону Майе (+0,1).