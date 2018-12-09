Лукин назвал предполагаемую дату прощания с Алексеевой

Прощание с правозащитницей Людмилой Алексеевой может пройти во вторник, 11 декабря. Об этом сообщил экс-омбудсмен Владимир Лукин, его цитирует РИА Новости. Другие подробности — о времени и месте похорон — Лукин не привел.

Глава Московской Хельсинкской группы, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, известная правозащитница Людмила Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни.

Лукин выступил с предложением учредить премию имени Алексеевой. В ближайшее время эта тема будет обсуждена в среде правозащитников.

В адрес Московской Хельсинкской группы спикер Совфеда Валентина Матвиенко направила телеграмму с соболезнованиями в связи с кончиной правозащитницы. Она отметила, что Алексеева была патриотом нашей страны, ярким общественным деятелем и мудрым порядочным человеком. Отличительной чертой Алексеевой было стремление оказать поддержку каждому обратившемуся.

Глава комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников назвал кончину Алексеевой невосполнимой потерей — как для правозащитного движения, так и для всей страны.

Посол ФРГ в России Рюдигер фон Фрич назвал Людмилу Алексееву смелым и несгибаемым борцом за права и свободы. "Она была великой россиянкой!" — считает фон Фрич.