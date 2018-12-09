Киев "расширил границы абсурда"

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о причастности спецслужб России к организации антиправительственных протестов во Франции.

По версии СБУ, беспорядки и акты насилия во Франции организовывают "местные радикалы под знаменами Донецкой народной республики", которых курируют Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

По заявлению на странице СБУ в "Фейсбуке", российские спецслужбы намерены "организовать аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Пушков в своем "Твиттере" напомнил: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Однако с недавних пор, по его словам, в Киеве "запели новую песню": что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Великобритании — в этом тоже виновата Россия.