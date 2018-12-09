Тема:

Ситуация на Украине 12 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
9 декабря 201815:34

Киев "расширил границы абсурда"

Глава временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал заявление Службы безопасности Украины о причастности спецслужб России к организации антиправительственных протестов во Франции.

По версии СБУ, беспорядки и акты насилия во Франции организовывают "местные радикалы под знаменами Донецкой народной республики", которых курируют Федеральная служба безопасности России и Главное управление Генштаба Вооруженных сил РФ.

По заявлению на странице СБУ в "Фейсбуке", российские спецслужбы намерены "организовать аналогичные провокации" в Бельгии, Германии, Испании, Болгарии и других европейских странах.

Пушков в своем "Твиттере" напомнил: что бы ни случилось на Украине, там во всем обвиняют Россию. Однако с недавних пор, по его словам, в Киеве "запели новую песню": что бы ни случилось где бы то ни было в мире — протесты во Франции или Brexit в Великобритании — в этом тоже виновата Россия.

"Киев без устали расширяет границы абсурда", — констатирует российский сенатор.

Ранее по теме

Сейчас

15:23

Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

15:19

Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

14:53

Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

12:30

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

07:47

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy

07:00

СМИ: Лев Лещенко экстренно госпитализирован

04:24

На одном из крупнейших в мире круизных судов произошла авария

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Киев "расширил границы абсурда"

Киев "расширил границы абсурда"

7 минут назад
Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

38 минут назад
Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

1 час назад
Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

8 минут назад
Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП

Порошенко обратился с просьбой к главе УПЦ МП

2 часа назад
Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу

Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу

3 часа назад
Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

1 час назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство

03.12.2018 09:50
Лукин назвал предполагаемую дату прощания с Алексеевой

Лукин назвал предполагаемую дату прощания с Алексеевой

9 минут назад
Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за мигрантов

Правящая коалиция в Бельгии распалась из-за мигрантов

2 часа назад
В Донбассе обнаружились украинские "Гвоздики"

В Донбассе обнаружились украинские "Гвоздики"

37 минут назад
Полиция заинтересовалась видеозаписью избиения ученика нетрезвым педагогом в Сочи

Полиция заинтересовалась видеозаписью избиения ученика нетрезвым педагогом в Сочи

2 часа назад
Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально

Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально

4 часа назад
The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

The National Interest перечислил оружие России, с которым НАТО не захочет связываться

9 часов назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

07.12.2018 11:40
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией

20.11.2018 12:34
Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

11 минут назад
Патриарх Кирилл: раскольники говорят о свете, но пребывают во тьме

Патриарх Кирилл: раскольники говорят о свете, но пребывают во тьме

1 час назад
Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

Биатлонист Логинов стал третьим в гонке преследования

1 час назад
Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

1 час назад
Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

Российские лыжницы взяли серебро в эстафете на этапе Кубка мира в Норвегии

1 час назад
Смерти Перепеличного и Янга: Британия ведет инфовойну против России

Смерти Перепеличного и Янга: Британия ведет инфовойну против России

2 часа назад
Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа

2 часа назад
Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

2 часа назад
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

3 часа назад
Президент Армении проголосовал на выборах

Президент Армении проголосовал на выборах

3 часа назад
Обменяй и доплати: как устроен квартирный trade-in в Англии

Обменяй и доплати: как устроен квартирный trade-in в Англии

3 часа назад
США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78

США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78

3 часа назад
Очевидцы сняли на видео скорую помощь, перевернувшуюся после аварии на востоке Москвы

Очевидцы сняли на видео скорую помощь, перевернувшуюся после аварии на востоке Москвы

3 часа назад
"Мисс Вселенная-2018" от Сьерра-Леоне благополучно добралась до Таиланда

"Мисс Вселенная-2018" от Сьерра-Леоне благополучно добралась до Таиланда

4 часа назад
Появилось видео с места массового ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

Появилось видео с места массового ДТП на Волгоградском проспекте в Москве

4 часа назад
Житель Техаса сказал детям, что Санта-Клауса не существует. И оказался за решеткой

Житель Техаса сказал детям, что Санта-Клауса не существует. И оказался за решеткой

4 часа назад
Один погибший: автобус протаранил заправку в Дагестане. Видео

Один погибший: автобус протаранил заправку в Дагестане. Видео

4 часа назад
Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

4 часа назад
Загитова призналась, что ей не хватило раскованности в финале Гран-при

Загитова призналась, что ей не хватило раскованности в финале Гран-при

5 часов назад
Порошенко будет платить стипендии задержанным в России украинцам

Порошенко будет платить стипендии задержанным в России украинцам

5 часов назад
В ДТП в Египте погибли двое россиян

В ДТП в Египте погибли двое россиян

5 часов назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

07.12.2018 10:09