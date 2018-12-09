Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

Пограничники Украины отчитались о поимке польского шпиона. По сообщению Госпогранслужбы, гражданин Польши пытался вывезти через пункт пропуска "Шегини" авиационные комплектующие.

В субботу утром пограничники обыскали легковой автомобиль "Фольксваген" и нашли предметы двойного назначения, пишет РИА Новости. Отмечается, что поляк пересекал границу через "зеленый коридор". Пограничники передали груз и подозреваемого полиции.