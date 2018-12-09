Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Из-за рака крови в 27 лет умер украинский актер Тарас Мельничук. Мельничук служил в Киевском академическом театре юного зрителя на Липках.

Зрителям он полюбился по спектаклям "Снежная королева", "Ревизор", "Ромео и Джульетта".

Молодой человек на протяжении боролся со страшным диагнозом — острым миелоидным лейкозом, передает РИА Новости.