"Динамо" разгромило дома "Урал" в матче РПЛ

В Химках прошел матч 17-го тура чемпионата России по футболу между московским "Динамо" и екатеринбургским "Уралом". Хозяева поля еще в первом тайме отправили в ворота гостей два безответных мяча. Встреча же завершилась со счетом 4:0 в пользу бело-голубых.

У победителей отличились Жоаозиньо, Евгений Луценко, Абдул Теттех и Алексей Козлов. Особенно красивым получился гол Луценко, который ударом с лета отправил мяч в ближний угол ворот Ярослава Годзюра.

"Динамо" поднялось на 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 20 очков после 17 встреч. "Урал" остался на 8-й позиции с 22 баллами.