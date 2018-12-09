Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg

Россия заняла второе место в ежегодном рейтинге развивающихся экономик агентство Bloomberg. За год наша страна улучшила свою позицию на пять пунктов.

Соседями России в рейтинге Bloomberg стали страны Азиатско-Тихоокеанского региона, традиционно лидирующие по темпам экономического роста. Первое место осталось за Малайзией, на третьем — Китай. Сильнее всего опустилась в рейтинге Турция: она заняла последнее, двадцатое, место, тогда как в предыдущем отчете была на пятом.

Ключевую роль для России сыграло ускорение роста ВВП на фоне сохранения европейских санкций и ужесточения американских. Таким образом, обновленный рейтинг можно рассматривать как своего рода переломный момент в привычке западных аналитиков оценивать экономику России, исходя из растущего санкционного давления на нашу страну, передает РИА Новости.

Улучшение делового климата в России признают и эксперты Всемирного банка: в составляемом этим финансовым институтом рейтинге Doing Business наша страна поднялась с 35-й на 31-ю строчку, хотя еще шесть лет назад занимала в нем 120-е место.

Позитивную роль для России сыграла привычка Запада добиваться своих целей с помощью силового давления и санкций. Благодаря санкционной войне Россия не только смогла существенно укрепить собственное сельское хозяйство и теперь вытесняет американских фермеров с зернового рынка: торговые войны Вашингтона и Пекина облегчили российской продукции выход на рынки Китая, а санкции Трампа против Турции стали стимулом для активизации экономических отношений Москвы и Стамбула.