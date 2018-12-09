Тема:

Провокации в Керченском проливе 24 минуты назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
9 декабря 201821:02 Денис Давыдов

Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

С Украины хороших новостей нет. Верховная Рада по инициативе Порошенко проголосовала за отказ от продления с апреля будущего года большого Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Лидирующая в президентских рейтингах Юлия Тимошенко отправилась в США. Очевидно, за благословением, но, с ее слов, в "поисках новых путей безопасности Украины". Хотя уже если говорить о безопасности, то ключи к ней надо искать, конечно же, в Киеве. Не творили бы глупости и провокации — спокойнее было бы Украине. Вот сейчас много шума после провокации ВСУ у Керченского пролива, а ведь там все было просто и понятно. Все точки над "i" в этой истории были поставлены на брифинге ФСБ, что состоялся в пресс-центре Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Детальный, буквально поминутный разбор того, что устроили в российском море украинские корабли. ФСБ представила карты, на которых отмечен каждый шаг экипажей. Доказательства — в уголовном деле о незаконном пресечении границы

"Пересекая границу РФ, они находились в состоянии полной боевой готовности, со снаряженным боевыми артиллерийскими установками. Это все несло достаточно серьезную угрозу гражданскому судоходству в Керченском проливе. 166 судов стояли в ожидании", — отметил Алексей Вольский, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

На кадрах задержания виднеются корабли, мирно стоящие на якоре. Сухогрузы, танкеры — до 200 судов в стуки проходят через Керченский пролив. Интенсивное движение, как будто вечный час-пик. При этом тяжелейшая зона для навигации — фарватер тот еще: глубины небольшие, много отмелей. Чтобы всех безопасно развести, порт Керчи требует отправлять запросы на проход. "Проходного двора" здесь никогда не было.

"Гражданские суда обязаны за 48 часов уведомить администрацию керченского порта о предполагаемом заходе. Затем — повторно за 24 часа. И, наконец, за четыре часа до осуществления прохода уже войти в контакт с администрацией порта. Практически такие же правила действовали в то время, когда Керченский пролив находился под контролем Украины", — сказал Василий Титушкин, заместитель директора Правового департамента МИД России.

Правила, которые украинские моряки, не могли не знать. В сентябре ВМС Украины, как положено, подавали запрос — их караван прошел без проблем. На этот раз специально нарывались. Еще и вооружились до зубов.

"В ходе осмотра задержанных кораблей ВМС Украины обнаружены вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект" – заявил Алексей Вольский.

Их засекли утром 24 ноября. К российской границе группой без предупреждения идут 4 украинских корабля. В 11:37 попадают в поле зрения пограничников. Они отмечают, как квартет разделяется. Пара артиллерийских катеров отходит в сторону, транспортник "Горловка" и буксир "Яны Капу" идут на Крым. Старые тихоходы — их максимальная скорость — 20 километров в час — подходят к российским рубежам вечером. В 21:30 пограничники напоминают о заявке на проход, которой никто не подавал. Украинские суда уверяют, что пересекать границу не хотят, но и ход не сбавляют. В 22:23 им сообщают, что Россия вынуждена закрыть море на подходе к Керченскому проливу.

"Закрытие морского района в Керченском проливе в первую очередь было связано с предупреждением провокационной акции. Регулярно звучали заявления различных представителей Украины о необходимости, говоря простым языком, уничтожить Керченский мост", — отметил Алексей Вольский.

Закрытие пролива — шаг радикальный, но законный. Конвенция ООН по морскому праву позволяет реагировать, если чужие в территориальном море страны нарушают порядок. А украинские корабли вели себя как откровенные диверсанты. Пограничники засекли, как в начале третьего ночи к судам обеспечения подошли бронекатера. Квартет снова вместе. И все ближе к Крыму.

"Действовали скрытно, старались использовать темное время суток, дозаправлялись перед заходом в территориальное море Российской Федерации", — пояснил Вольский.

Уже на следующее утро, с рассветом, 25 ноября, три корабля идут к проливу. Пограничники несколько раз напоминают, что действия украинских экипажей незаконны. У нарушителей — полный вперед. В 7:01 они входят в территориальные воды России.

"В том месте, где до событий, связанных с воссоединением Республики Крым с Россией, распространялся суверенитет Российской Федерации, пересекли границу. Пограничные корабли "Дон", "Изумруд" требовали немедленно покинуть территориальное море. Указанные требования корабли ВМС Украины игнорировали", — заявил Алексей Вольский.

Нарушители ждали подмогу. Еще два бронекатера шли им на встречу из Бердянска обострять провокацию. Но перед закрытым проливом российские сторожевики их развернули. Троица начинает прорыв из блокированного района. На требование пограничников "Стой! Стреляю!" — никакой реакции. Предупредительный в воздух тоже не слышат. Тогда — огонь по кораблям: максимально аккуратно, чтобы без жертв.

Остановились. Пограничники задержали 24 человека, троим раненым оказали первую помощь прямо на катере. Сейчас они в больнице. "Повреждения ими получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса корабля, то есть пулевых прямых ранений у них нет", — подчеркнул Михаил Шишов, начальник Следственного управления ФСБ РФ.

Вот так выглядят палаты в санчасти СИЗО "Матросская тишина", где и лечатся украинские военные. Для раненных арестантов — усиленное питание, бесплатные лекарства.

"Лечение пациенты получают в полном объеме. Отмечается положительная динамика их состояния", — рассказала Галина Тимчук, начальник медико-санитарной части 77 ФСИН России.

Киев настаивает: украинские моряки — военнопленные. Но Россия и Украина не в состоянии войны. Жалостливый образ не подпадает под нормы Женевской конвенции: они — преступники. Кое-кто, похоже, с законом давно не в ладах.

"Когда прошла информация в СМИ, к нам обратился житель Донецка, который сообщил, что в одном из лиц, которые давали интервью, он опознал сотрудника СБУ, принимавшего непосредственное участие в его задержании и осуществлении пыток в подразделении СБУ в городе Бердянск. По его словам, ему были причинены действительно серьезные телесные повреждения. Он длительное время лечился", — рассказал Михаил Шишов.

Эту информацию сейчас проверяют следователи. Арестованным предоставлены адвокаты и переводчики с украинского. Их услугами из двадцати четырех арестованных воспользовался только один — нарушители все и так понимают.

Текст: "Вести недели"

Ранее по теме

Сейчас

18:41

Крамп-Карренбауэр пересмотрит миграционную политику Меркель

17:44

Прощание с Людмилой Алексеевой: определены дата и место похорон

15:23

Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

15:19

Украинские пограничники поймали поляка с деталями самолетов

14:53

Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет

12:30

Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице

07:47

В США отменен запуск ракеты Delta-IV Heavy

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Вести.Стиль

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Добровольчество не имеет границ: Путин наградил волонтеров

Добровольчество не имеет границ: Путин наградил волонтеров

1 час назад
"Россия 1" показала уникальные кадры со спецназом СВР

"Россия 1" показала уникальные кадры со спецназом СВР

3 часа назад
Паралич воли: Европа осталась без лидеров

Паралич воли: Европа осталась без лидеров

39 минут назад
Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

54 минуты назад
Нагнетание тревоги: американские ультиматумы и приглашение от Украины

Нагнетание тревоги: американские ультиматумы и приглашение от Украины

27 минут назад
Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

Песков уточнил, когда Путин отказывает другим лидерам в общении

6 часов назад
Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27

6 часов назад
АКаКа стала подарком для Меркель

АКаКа стала подарком для Меркель

1 час назад
"Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео

"Желтый жилет" лишился части руки, попытавшись кинуть гранату обратно в полицейских. Видео

4 часа назад
Сванидзе: Алексеева была правоверной патриоткой

Сванидзе: Алексеева была правоверной патриоткой

2 часа назад
Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg

Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg

5 часов назад
Украина "расширила границы абсурда"

Украина "расширила границы абсурда"

6 часов назад
Развал коалиции: утверждена отставка бельгийских министров и госсекретарей

Развал коалиции: утверждена отставка бельгийских министров и госсекретарей

5 часов назад
Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

Киеву напомнили, что у него уже есть ядерное оружие

7 часов назад
Школа PUBG Mobile

Школа PUBG Mobile

07.12.2018 11:40
Россия хочет хороших отношений со всеми, кто к ним готов

Россия хочет хороших отношений со всеми, кто к ним готов

1 час назад
Власти объяснили, что за "картонная" мебель появилась в больнице под Волгоградом

Власти объяснили, что за "картонная" мебель появилась в больнице под Волгоградом

2 часа назад
Раскрыты некоторые нормативы физподготовки сотрудников СВР

Раскрыты некоторые нормативы физподготовки сотрудников СВР

2 часа назад
ЦСКА одержал 18-ю победу подряд в игре с "Салаватом Юлаевым"

ЦСКА одержал 18-ю победу подряд в игре с "Салаватом Юлаевым"

2 часа назад
Пьяный водитель заехал на Испанскую лестницу в Риме

Пьяный водитель заехал на Испанскую лестницу в Риме

2 часа назад
Румянцев и Семериков взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

Румянцев и Семериков взяли серебро и бронзу на этапе Кубка мира по конькобежному спорту

2 часа назад
Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР

Министр внутренних дел не нарушал законов на съезде ЕР

2 часа назад
Выборы в Армении завершились

Выборы в Армении завершились

2 часа назад
ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

ММА. Маккей разобрался с соперником за рекордные 4 секунды

2 часа назад
Новый плацкартный вагон покажут на Казанском вокзале

Новый плацкартный вагон покажут на Казанском вокзале

3 часа назад
Из-за ареста финдиректора Huawei послов Канады и США вызвали в МИД КНР

Из-за ареста финдиректора Huawei послов Канады и США вызвали в МИД КНР

3 часа назад
Нарышкин накормил "обедом разведчика" шесть человек

Нарышкин накормил "обедом разведчика" шесть человек

3 часа назад
"Краснодар" в игре с "Уфой" упустил шанс обойти "Зенит" в чемпионате РПЛ

"Краснодар" в игре с "Уфой" упустил шанс обойти "Зенит" в чемпионате РПЛ

3 часа назад
Задержанный в Латвии Золотарев арестован и будет выдан Польше

Задержанный в Латвии Золотарев арестован и будет выдан Польше

3 часа назад
Биатлон. Мякяряйнен завоевала золото в гонке преследования

Биатлон. Мякяряйнен завоевала золото в гонке преследования

3 часа назад
Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей

4 часа назад
Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке

Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке

5 часов назад
Получивший "мирную" Нобелевку гинеколог назвал женские тела "полем битвы"

Получивший "мирную" Нобелевку гинеколог назвал женские тела "полем битвы"

5 часов назад
Дагестанские лихачи устроили ДТП с полицейской машиной в Махачкале. Видео

Дагестанские лихачи устроили ДТП с полицейской машиной в Махачкале. Видео

5 часов назад
В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко

В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко

5 часов назад
Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

Москвичка начала сбор подписей, чтобы выселить онкобольных детей из дома

7 часов назад
Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

Полторы тысячи россиян застряли на Хайнане из-за долгов туроператора

7 часов назад
Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

Парковка по новым правилам: где платить будут больше и чаще

8 часов назад
Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

Новая угроза: чем могут быть опасны рестораны быстрого питания

11 часов назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"

07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей

07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов

07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей

07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года

Названа лучшая игра 2018 года

07.12.2018 10:09