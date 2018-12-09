Жалостливый образ не помог украинским провокаторам

С Украины хороших новостей нет. Верховная Рада по инициативе Порошенко проголосовала за отказ от продления с апреля будущего года большого Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Лидирующая в президентских рейтингах Юлия Тимошенко отправилась в США. Очевидно, за благословением, но, с ее слов, в "поисках новых путей безопасности Украины". Хотя уже если говорить о безопасности, то ключи к ней надо искать, конечно же, в Киеве. Не творили бы глупости и провокации — спокойнее было бы Украине. Вот сейчас много шума после провокации ВСУ у Керченского пролива, а ведь там все было просто и понятно. Все точки над "i" в этой истории были поставлены на брифинге ФСБ, что состоялся в пресс-центре Международного информационного агентства "Россия сегодня".

Детальный, буквально поминутный разбор того, что устроили в российском море украинские корабли. ФСБ представила карты, на которых отмечен каждый шаг экипажей. Доказательства — в уголовном деле о незаконном пресечении границы

"Пересекая границу РФ, они находились в состоянии полной боевой готовности, со снаряженным боевыми артиллерийскими установками. Это все несло достаточно серьезную угрозу гражданскому судоходству в Керченском проливе. 166 судов стояли в ожидании", — отметил Алексей Вольский, первый заместитель руководителя департамента береговой охраны Пограничной службы ФСБ РФ.

На кадрах задержания виднеются корабли, мирно стоящие на якоре. Сухогрузы, танкеры — до 200 судов в стуки проходят через Керченский пролив. Интенсивное движение, как будто вечный час-пик. При этом тяжелейшая зона для навигации — фарватер тот еще: глубины небольшие, много отмелей. Чтобы всех безопасно развести, порт Керчи требует отправлять запросы на проход. "Проходного двора" здесь никогда не было.

"Гражданские суда обязаны за 48 часов уведомить администрацию керченского порта о предполагаемом заходе. Затем — повторно за 24 часа. И, наконец, за четыре часа до осуществления прохода уже войти в контакт с администрацией порта. Практически такие же правила действовали в то время, когда Керченский пролив находился под контролем Украины", — сказал Василий Титушкин, заместитель директора Правового департамента МИД России.

Правила, которые украинские моряки, не могли не знать. В сентябре ВМС Украины, как положено, подавали запрос — их караван прошел без проблем. На этот раз специально нарывались. Еще и вооружились до зубов.

"В ходе осмотра задержанных кораблей ВМС Украины обнаружены вооружение и боеприпасы, превышающие стандартный боекомплект" – заявил Алексей Вольский.

Их засекли утром 24 ноября. К российской границе группой без предупреждения идут 4 украинских корабля. В 11:37 попадают в поле зрения пограничников. Они отмечают, как квартет разделяется. Пара артиллерийских катеров отходит в сторону, транспортник "Горловка" и буксир "Яны Капу" идут на Крым. Старые тихоходы — их максимальная скорость — 20 километров в час — подходят к российским рубежам вечером. В 21:30 пограничники напоминают о заявке на проход, которой никто не подавал. Украинские суда уверяют, что пересекать границу не хотят, но и ход не сбавляют. В 22:23 им сообщают, что Россия вынуждена закрыть море на подходе к Керченскому проливу.

"Закрытие морского района в Керченском проливе в первую очередь было связано с предупреждением провокационной акции. Регулярно звучали заявления различных представителей Украины о необходимости, говоря простым языком, уничтожить Керченский мост", — отметил Алексей Вольский.

Закрытие пролива — шаг радикальный, но законный. Конвенция ООН по морскому праву позволяет реагировать, если чужие в территориальном море страны нарушают порядок. А украинские корабли вели себя как откровенные диверсанты. Пограничники засекли, как в начале третьего ночи к судам обеспечения подошли бронекатера. Квартет снова вместе. И все ближе к Крыму.

"Действовали скрытно, старались использовать темное время суток, дозаправлялись перед заходом в территориальное море Российской Федерации", — пояснил Вольский.

Уже на следующее утро, с рассветом, 25 ноября, три корабля идут к проливу. Пограничники несколько раз напоминают, что действия украинских экипажей незаконны. У нарушителей — полный вперед. В 7:01 они входят в территориальные воды России.

"В том месте, где до событий, связанных с воссоединением Республики Крым с Россией, распространялся суверенитет Российской Федерации, пересекли границу. Пограничные корабли "Дон", "Изумруд" требовали немедленно покинуть территориальное море. Указанные требования корабли ВМС Украины игнорировали", — заявил Алексей Вольский.

Нарушители ждали подмогу. Еще два бронекатера шли им на встречу из Бердянска обострять провокацию. Но перед закрытым проливом российские сторожевики их развернули. Троица начинает прорыв из блокированного района. На требование пограничников "Стой! Стреляю!" — никакой реакции. Предупредительный в воздух тоже не слышат. Тогда — огонь по кораблям: максимально аккуратно, чтобы без жертв.

Остановились. Пограничники задержали 24 человека, троим раненым оказали первую помощь прямо на катере. Сейчас они в больнице. "Повреждения ими получены от осколков разрушившейся обшивки корпуса корабля, то есть пулевых прямых ранений у них нет", — подчеркнул Михаил Шишов, начальник Следственного управления ФСБ РФ.

Вот так выглядят палаты в санчасти СИЗО "Матросская тишина", где и лечатся украинские военные. Для раненных арестантов — усиленное питание, бесплатные лекарства.

"Лечение пациенты получают в полном объеме. Отмечается положительная динамика их состояния", — рассказала Галина Тимчук, начальник медико-санитарной части 77 ФСИН России.

Киев настаивает: украинские моряки — военнопленные. Но Россия и Украина не в состоянии войны. Жалостливый образ не подпадает под нормы Женевской конвенции: они — преступники. Кое-кто, похоже, с законом давно не в ладах.

"Когда прошла информация в СМИ, к нам обратился житель Донецка, который сообщил, что в одном из лиц, которые давали интервью, он опознал сотрудника СБУ, принимавшего непосредственное участие в его задержании и осуществлении пыток в подразделении СБУ в городе Бердянск. По его словам, ему были причинены действительно серьезные телесные повреждения. Он длительное время лечился", — рассказал Михаил Шишов.

Эту информацию сейчас проверяют следователи. Арестованным предоставлены адвокаты и переводчики с украинского. Их услугами из двадцати четырех арестованных воспользовался только один — нарушители все и так понимают.