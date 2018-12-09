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Ситуация на Украине 35 минут назад

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9 декабря 201822:58 Дмитрий Киселёв

Киселёв считает, что на Порошенко не стоит тратить время

Порошенко жалуется, что не может дозвониться в Кремль Путину. А, на мой взгляд, Путину и не о чем разговаривать с Порошенко. Не стоит тратить время на пустое, ведь тот лжив, не держит слова и коварен, да и частенько просто пьян. Поговорит по телефону, а потом будет нести околесицу, встраивая в свою избирательную кампанию. Понятно, что Путину участвовать в подобных спектаклях не с руки.

"Дело ведь не в том, что я просто уклоняюсь и не хочу с Петром Алексеевичем разговаривать. Дело в том, что я не хочу принимать участие в его избирательной кампании. А ведь что происходит на самом деле? Петр Алексеевич искусно создает кризисные ситуации, на самом деле провокационные. Он тут же перекладывает ответственность за содеянное на Россию. Он хочет тут же продемонстрировать, что успешно решает проблемы, причем возникшие "не по его вине". Вот в чем все дело. Нехитрая комбинация. Я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", — заявил глава российского государства.

Порошенко же, пугая Путиным, переводит половину страны на военное положение. При этом, похоже, ради сохранения власти готов тем самым Украину уполовинить. Реальный риск для очень молодой страны, которая и компоновалась-то в истории достаточно искусственно.

До большевистской революции Украины как государства никогда не существовало. Ленинский октябрь 1917 года спровоцировал на западе России активный территориальный передел. Различные квазигосударства с претензией на украинскость и независимость стали появляться там как грибы. Но и жизнь их была не дольше грибной. И кто там только ни претендовал на власть в ходе гражданской войны — от большевиков и националистов до эсеров и анархистов.

В результате первым жизнеспособным государством стала лишь одно — провозглашенное в 1919 году — Украинская Социалистическая Советская Республика со столицей в Харькове и в союзе с Советской Россией.

Эта же Советская Украина и стала государством-сооснователем СССР при подписании союзного договора в 1922 году. Историческая Россия таким образом сократилась ровно на советскую Украину. Щедро. В этом смысле Владимир Ильич Ленин как глава советского правительства — создатель первого жизнеспособного украинского государства.

Вот губернии, вошедшие в состав Украинской ССР на 1922 год: Волынская, Донецкая, Екатеринославская, Запорожская, Киевская, Кременчугская, Николаевская, Одесская, Подольская, Полтавская, Харьковская и Черниговская. И вот города, основанные при благоволении русских царей, когда эта территория была в составе Руси/России: Сумы — 1655 год основания, Харьков — 1656-й,

Кировоград — 1754-й, Запорожье — 1770-й (как Александровск), Кривой Рог — 1775-й, Днепропетровск-Днепр — 1776-й (как Екатеринослав), Херсон — 1778-й, Мариуполь — 1778-й, Николаев — 1789-й, Одесса — 1794-й, Луганск — 1795-й, Донецк — 1869-й (как Юзовка).

Уже через год после создания СССР, в 1923-м, в Советской Украине началась — активная политика "украинизации" бывшего куска России. Тогда считалось, что это спасет большую страну от украинского сепаратизма. Не спасло. Вот что пишет Леонид Кучма в своей книге "Украина не Россия": "При любом отношении к происходившему в 20-х годах надо признать, что если бы не проведенная в то время украинизация школы, нашей сегодняшней независимости, возможно, не было бы. Массовая украинская школа, пропустившая через себя десятки миллионов человек, оказалась, как выяснило время, самым важным и самым неразрушимым элементом украинского начала на Украине".

А дальше прирост Украинской ССР заботами Сталина шел так. В 1939 году, согласно Пакту Молотова-Риббентропа, Восточная Галиция — сегодня это Львовская, Ивано-Франковская и частично Тернопольская области — переходит от Польши к СССР и включаются в состав Украины. В 1940-м к УССР Сталин присоединяет территории Северной Буковины и южную часть Бессарабии. В 1945-м в состав Украины входит Закарпатье — нынешняя Закарпатская область. Вишенкой на торте украинской государственности стала незаконная передача Крыма, о чем даже украинские националисты никогда не смели мечтать.

Советский лидер, выходец из Украины Никита Сергеевич Хрущев сделал это со всей пролетарской щедростью в 1954 году, очевидно, по случаю 300-летия Переяславской Рады — воссоединения Украины с Россией. Как подарочек секретарям украинских обкомов КПСС, тем, на которых опирался. Но подарил чужое.

Собственно, в таких границах Украинская Советская Социалистическая Республика просуществовала до развала СССР в 1991 году. В годы незалежности начался распад. Измотанная майданами Украина сначала потеряла Крым по результатам референдума 2014 года, а примерно в то же время Киеву перестал подчиняться и Донбасс.

Страну продолжает колоть крайне непопулярный, если не сказать ненавидимый, на Украине олигарх-президент Петр Порошенко. Своим указом о введении военного положения в десяти регионах Украины он разрезал страну на две части. Всегда тяготевший к России восток теперь окрашен в цвет хаки и противопоставлен западу. Укрепляет ли это единство страны? Уж точно нет. Теперь у одних регионов — одни права, у других — другие. У одних — одни условия жизни, у других — другие.

Понятно, что в худших условиях оказались как раз те, где популярность Порошенко уж совсем нулевая. Новое разделение страны, да и сама новая карта Украины выглядят как месть со стороны Порошенко. Предвыборная месть в расчете, что у угнетенных удастся создать нужный механизм для того, чтобы и после выборов сохранить власть.

Еще больший драматизм ситуации добавляет то, что именно в регионах военного положения особенно крепки позиции канонической Православной Церкви Украины. Теперь механизм расправы запущен.

Текст: "Вести недели"

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