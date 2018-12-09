Против Церкви Киев бросил СБУ

Нам в России все каждый раз кажется, что уж хуже на Украине быть не может. И хуже отношений с Украиной, чем сейчас, тоже быть не может. Но, похоже, мы ошибаемся. Может. Гражданская там уже идет. И вот назревает религиозная.

В тысячелетнем соборе Святой Софии в Киеве остановили реставрацию и спешно разбирают строительные леса. Именно здесь, по замыслу Петра Порошенко, должен пройти съезд украинских раскольников. Дату Порошенко объявил на форуме местного самоуправления. В зале ни одного священника. Снова — речи про автокефалию, самостоятельность и независимость.

Только никакой автокефалии не будет. Устав для киевских раскольников написали в Турции, а там — черным по белому:

- титул предстоятеля — митрополит, а не Патриарх;

- решения Синода подлежат утверждению в Константинополе;

- канонизация святых — там же;

- зарубежные приходы украинцев переходят также под Стамбул, предусмотрено даже право вето на любые решения вплоть до рукоположения епископов; отдельным пунктом, где брать миро для богослужений.

Патриарший домовый храм всех русских святых в Даниловом монастыре Москвы. В сосудах — миро. Они закрыты, но запах в храме непередаваемый. Богослужебное благовоние необходимо для таинств крещения и освящения новых храмов. Варят его раз в два года на Пасху в Донском монастыре.

Сейчас Украинская Православная Церковь получает миро наравне со всеми другими автономными Церквями Московского Патриархата в 14 странах. Изготовление и освящение мира — исключительная привилегия самостоятельной Церкви. Украинские раскольники, даже если получат томос об автокефалии, смогут получать богослужебное благовоние только из Турции.

Против канонической Церкви Порошенко бросил Службу безопасности Украины. По всей стране — обыски, в лаврах — опись имущества, один за другим — допросы священников. В Ровно — целая очередь батюшек в управление СБУ. Уголовные дела возбуждают десятками.

"Наши священники всегда служили, служат и будут служить Богу и своему народу, народу Украины. И то, что предъявляют нашим священникам, можно назвать только одним словом: беззаконие", — сказал Пимен (Воят), епископ Дубенский, викарий Ровенской епархии.

Недавно было опубликовано письмо Патриарха Варфоломея митрополиту Онуфрию. Называя себя, конечно, "мы", турецкий предстоятель заявляет, что он признает законного владыку только из снисхождения и милости, а после съезда раскольников признавать уже не будет. Если, конечно, владыка Онуфрий вместе с остальными иерархами Украинской Церкви немедленно не примет участие в том самом съезде.

Вместо ответа владыка Онуфрий отправил в Турцию это же письмо назад. "Мы — самостоятельная Церковь. У нас есть свой синод, независимый ни от кого, у нас есть свой Архиерейский Собор, не зависимый ни от кого. У нас свой Церковный суд, решения которого окончательны, у нас экономическая независимость, административная независимость — все давно уже есть", — заявил митрополит Киевский и всея Украины.

Против Варфоломея неожиданно выступил прикормленный украинскими властями Михаил Денисенко, он же — лжепатриарх Киевский Филарет: заявил, что все равно останется патриархом до конца своих дней, хотя Стамбул запретил Денисенко быть даже кандидатом.

Порошенко на это и не обращает внимания: для него главное — разорвать Единую Русскую Церковь, рожденную в Киеве тысячу с лишним лет назад.

"Послушайте тех, кто борется за так называемую независимую Единую Церковь. Прислушайтесь к интонации, к словам. Какая же там злоба, какая ненависть! А разве и злоба, и ненависть могут быть от Бога? Да нет же! Поэтому и все те, кто стремятся сегодня утвердить так называемую незалежную Церковь, ради этого готовы погубить жизни других людей, сломать их церковную жизнь, ворваться в храмы и монастыри, захватить их силой", — заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

15 декабря — это уже третья попытка провести съезд раскольников. И давление на законную Православную Церковь в ближайшие дни будет только усиливаться: слишком много поставил Порошенко на свою предвыборную авантюру.