9 декабря 201816:39
Дагестанские лихачи устроили ДТП с полицейской машиной в Махачкале. Видео
Любители дрифта на днях устроили "заезд" по улицам в центре Махачкалы. В итоге импровизированная гонка завершилась не так, как планировали ее участники.
Прохожие сняли на видео, как водитель автомобиля Mercedes исполнял "пируэты" на перекрестке.
Следом за ним на пересечение улиц выехал второй любитель острых ощущений. При выполнении первого же "виража" он столкнулся с полицейским автомобилем и покинул место аварии.
"В настоящее время виновные задержаны и в отношении них будут приняты санкции в соответствии с ПДД. Их машины задержаны и доставлены в участок", — сообщают местные СМИ, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Не выдержало сердце: умерла Людмила Алексеева
- Украинский провокатор оказался любителем пыток из СБУ
- Полиция закидывает французов запрещенными гранатами
- Путин созвонился с девочкой, мечту которой исполнил
- Кудрин заинтересовался счастьем россиян
Самое читаемое
-
Охотящийся на женщин маньяк пойман на московском вокзале. Видео
- Скатившаяся с горки школьница попала под трактор
- Похмельный или травмирующийся: названы 5 типов алкоголиков. Какой из них ты?
- Куклы лишают работы ночных бабочек. Видео
- Розенбаум спас пассажирку, которой стало плохо в самолете
Авто.Вести.Ru
-
Угроза для гольф-класса: Skoda представила новый хэтчбек Scala
- Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
- Новый Volkswagen Golf: первое изображение
- Тарифы на парковку в Москве вырастут почти вдвое
- Конец эпохи: VW прекратит выпуск бензиновых и дизельных ДВС
Вести.Экономика
-
ФРС готовится спасти рынки от краха?
- Морские торговые пути: 9 главных артерий мировой торговли
- Путин: страны ЕАЭС согласовали создание общего рынка газа, нефти и нефтепродуктов
- США впервые за 75 лет стали чистым экспортером нефти
Недвижимость
-
Салют, бассейн и баня: чем заманивают в коттеджи на Новый год
- Девушка получила квартиру за три банки сметаны
- Певец Шура стал бездомным
- Мужчина сжег шесть домов, чтобы отомстить жене
- Какая квартира нужна для семьи с ребенком
- Подмосковную сталинку превратили в дом из страшных историй
Вести.Медицина
-
5 вещей, которые происходят с телом, когда вы пропускаете обед
- Как в общепите подцепить стафилококк: рассказываем
- Ученые назвали пять типов "нехорошо" пьющих
- Самые полезные углеводы: 7 продуктов, которые обязательно должны быть в рационе
- Почему кардио - лучшая антивозрастная тренировка
Вести в 20.00
-
После дипломатической паузы
- Затишье перед бурей: во Франции готовятся к столкновениям
- В Кремлевском дворце вручили музыкальную премию "Виктория"
Москва 24
-
Московские врачи спасают больных анорексией 14-летних близняшек
- Пропавший после застолья футболист "Локомотива" найден мертвым
- СК проверяет информацию о сайте с детскими секс-услугами
- Следователи выясняют причину смерти постояльца в элитной гостинице в центре Москвы
- В Южном Бутове догхантеры травят собак
Вести.Hi-tech
-
Обзор Nokia 5.1 Plus: плюс за "безрамочность"
- Обзор iPad Pro: колосс на iOS
- Российский бренд выпустил Android-смартфон за 1990 рублей
- Microsoft построит свой браузер на технологиях Chrome
- Россиянам придется регистрировать смартфоны. Платно
Вести-Москва
-
Коммунальщики решили высадить цветы в сугробах, но потом передумали
- По тонкому льду: МЧС спасает рыбаков и лыжников
- "Дом полярников" на Никитском бульваре избавили от несуразной мансарды
- Он стоял рядом на колене: спасенная Розенбаумом девушка рассказала о ЧП в самолете
- Маленькая Италия и благотворительная ярмарка: выходные в Москве
Вести.Стиль
-
Уже не в моде: 5 главных антитрендов зимы 2019
- Пуховик-одеяло: 10 самых модных моделей этого сезона
- Как ухаживать за кожей рук зимой
- Как бороться с черными точками на лице
- Готовим новогодние подарки заранее
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Mozilla представила браузер для виртуальной реальности
- Gmbox запускает всероссийский конкурс "Ты - КиберкOMENтатор"
- В новом трейлере FIFA 19 снялись мировые звёзды футбола
- 7 игр для тех, кто не любит огнестрельное оружие
Наука
-
Продолжительность жизни обезьян с пересаженным сердцем свиньи увеличилась втрое
- Оксфордский учёный объединил тёмную материю с тёмной энергией
- В Израиле нашли кольцо Понтия Пилата?
- Блокировка всего одного гена поможет похудеть без диет и физических нагрузок
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
Гоген Солнцев бросил 63-летнюю жену после пластики
- Не смешно: известный юморист после 20 лет брака развелся с женой
- Судьба Анастасии Волочковой. "Мои мужчины были помехой для мамы"
- Актриса 17 лет скрывала, что ее дочь от Кончаловского
Телеканал "Культура"
-
Вселенная Marvel. Ушел из жизни Стэн Ли
- "Облепиховое лето" - первая игровая лента о судьбе Александра Вампилова
- Эннио Морриконе исполнилось 90
- Александра Пахмутова отмечает день рождения
Сегодня
Россия и Китай вошли в тройку рейтинга Bloomberg
1 час назад
Украина "расширила границы абсурда"
1 час назад
Умер актер Тарас Мельничук. Ему было 27
1 час назад
Неблагодарность россиян: Пушков ответил Чубайсу
5 часов назад
Нужна помощь: Божену Хамайко спасет дорогое лекарство
03.12.2018 09:50
Подтверждена дата прощания с Людмилой Алексеевой
6 минут назад
В УПЦ МП прокомментировали просьбу Порошенко
1 час назад
Лещенко: госпитализация была, но уже все нормально
6 часов назад
Школа PUBG Mobile
07.12.2018 11:40
Помогите выжить маленькой Соне с редкой сердечной аномалией
20.11.2018 12:34
Лондон уничтожает улики по делу Скрипалей
6 минут назад
Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке
35 минут назад
В Донбассе обнаружились украинские "Гвоздики"
2 часа назад
Земан заявил, что лидеров уровня Путина в ЕС нет
2 часа назад
Захарова рассказала о домике в шпиле высотки МИДа
3 часа назад
Москвичей предупредили о мокром снеге и гололедице
4 часа назад
Президент Армении проголосовал на выборах
5 часов назад
США возобновят модернизацию термоядерной боеголовки W78
5 часов назад
В ДТП в Египте погибли двое россиян
7 часов назад
Вот как выглядит Aurus Senat в стиле "Черного доктора"
07.12.2018 19:39
Невозможное - возможно. Собираем косметичку за 1000 рублей
07.12.2018 19:25
В чем встречать Новый год 2019: 5 главных праздничных трендов
07.12.2018 19:15
Nissan открыл продажи суперкара за 76 млн рублей
07.12.2018 18:24
Названа лучшая игра 2018 года
07.12.2018 10:09