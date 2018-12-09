Российские лыжники финишировали вторыми в эстафетной гонке

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в норвежском Бейтостолене, мужская сборная России заняла второе место в эстафете 4 по 7,5 км, уступив лидеру всего 0,7 секунды. За российскую команду выступили Евгений Белов, Александр Большунов, Денис Спицов и Андрей Мельниченко.

Победу одержала первая сборная Норвегии, показав результат – 1 час 10 минут 38,9 секунды. Третье место заняла вторая норвежская команда, уступившая первой 53,4 секунды.

Ранее вторая женская команда России завоевала серебро в эстафете 4 по 5 км на этапе Кубка мира в Норвегии.