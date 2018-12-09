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9 декабря 201822:41 Ольга Армякова

Российским аэропортам подобрали громкие и узнаваемые имена

4 декабря в прямом эфире телеканала "Россия 1" в программе "60 минут" подвели итоги общероссийского конкурса "Великие имена России". Общенародным голосованием определены названия крупнейших аэропортов страны. Например, аэропорт Шереметьево назван именем Пушкина, а Домодедово — в честь Ломоносова.

Великие имена — яркие и узнаваемые — звучат на всю Россию. Итоги национального конкурса — в прямом эфире программы "60 минут". Долгожданный и даже волнительный момент. Это — время признаний.

Когда в московской студии только начинали обсуждать результаты голосования, на Дальнем Востоке уже, конечно, знали имена своих героев.

И каждый пассажир словно первооткрыватель! Ну, разве может быть по-другому, если встречает гостей Хабаровска знаменитый русский путешественник и мореплаватель, а может быть, художник или полководец?!

Это раньше перелет из Москвы, например, в Псков был обычным внутренним рейсом. Теперь — словно путешествие во времени. Если в масштабах истории между Александром Пушкиным и княгиней Ольгой почти 900 лет, то в масштабах страны их разделяют всего несколько часов. Как раз хватит, чтобы насладиться солнцем русской поэзии и узнать многочисленные легенды и сказания о княгине Ольге.

Имен, конечно, много, аэропорт — один. А значит, спорных моментов не избежать. Пенза и Минеральные Воды буквально сражались за Михаила Лермонтова. До последней минуты голосования. В итоге победа — за Ставропольским краем. Пенза будет выбирать новое имя.

Сразу в нескольких городах лидировал Петр Первый. Но по результатам конкурса достался Воронежу — родине российского флота.

Именем отца-основателя планировали назвать и воздушную гавань северной столицы. Теперь там готовятся ко второму туру. Претендентов — несколько.

Сердце и душа Петербурга — Александро-Невская лавра. Практически ровесница города на Неве. Паломники и туристы приезжают сюда со всего мира, чтобы прикоснуться к одной из самых главных православных святынь — мощам князя Александра Невского. Даже в годы Великой Отечественной войны, когда лавра была официально закрыта, а мощи вывезены, солдаты, уходящие на фронт, давали присягу. Не у иконы, у портрета Александра Невского в Троицком соборе. А в душе не умолкала симфония блокадного, израненного города. И она гремела, разлетаясь по всему Ленинграду, отзываясь в сердце у каждого: мы победим! Симфония, что стала символом и надеждой.

Бросил свою любимую шляпу и будто вышел на минуту. Даже в рабочем кабинете все на своих местах: стол, рукописи, любимое перо. А ведь когда создавали музей, собирали все это по крупицам. Дмитрий Андреевич, правнук Достоевского, до сих пор вспоминает, как ночевал здесь накануне открытия мемориальной квартиры. В этом же кабинете Федор Михайлович умер, написав свой последний роман – "Братья Карамазовы".

Его голос навсегда в сердце. "Золотой" баритон, который знают и любят по всему миру. Теперь он будет звучать и в названии красноярского аэропорта — Дмитрий Хворостовский.

Музыкальное имя и у Магадана — далекого, сурового. На всю страну он звучал в песнях Высоцкого. У Сахалина имя — поэтическое. Воздушная гавань имени Чехова, из путевых заметок которого о неизведанном острове узнал весь мир. А теперь весь мир узнает великие наши имена в названиях аэропортов.

Текст: "Вести недели"

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