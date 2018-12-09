Подтверждена дата прощания с Людмилой Алексеевой

Известную правозащитницу Людмилу Алексееву похоронят во вторник, 11 декабря. Алексеева скончалась в субботу на 92-м году жизни после болезни, пишет РИА Новости.

Дату прощания с общественным деятелем подтвердил член Совета при президенте России по правам человека Андрей Бабушкин.

"Время и место неизвестно. Это будет утреннее время, потому что днем должны быть мероприятия другие у Совета", — сказал Бабушкин.

Президент России Владимир Путин планирует встретиться с новым составом СПЧ тоже во вторник.