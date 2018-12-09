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9 декабря 201821:17 Дмитрий Киселёв

Паралич воли: Европа осталась без лидеров

Еще никогда со времен Второй мировой войны политический ландшафт Европы не представлял собой столь жалкое зрелище. Посмотрите сами. На фоне того, что творится во Франции, у президента Макрона рейтинг доверия со стороны французов упал до рекордно низкой отметки — 18%. 70% французов недовольны политикой правительства. То есть во Франции лидера нет.

Нет лидера и в Великобритании. Еще никогда кабинет Терезы Мэй не был в столь тяжелом положении. После того как она согласовала с ЕС соглашение по Brexit, ее кабинет в знак протеста покинули четыре министра, имевшие отношение к Brexit. А сейчас, когда в британском парламенте началась дискуссия по самому документу, депутаты обвинили Терезу Мэй во лжи и укрывательстве правды об условиях выхода Британии из Евросоюза.

Наиболее ярко по теме высказался лидер парламентской фракции Шотландской национальной партии Ян Блэкфорд: "Может Быть, пришло время для премьер-министра взять ответственность по Brexit? Премьер вводит всех в заблуждение, умышлено или нет, публикация доклада о юридических аспектах выхода из ЕС вскрыла факты, которые правительство пыталось скрыть".

Гнев шотландца разделяет и член Юнионистской партии Великобритании Джим Шеннон: "Правительство проголосовало за то, чтобы Северная Ирландия стала безмолвной жертвой Великобритании".

Мы не разбираем суть заковыристого документа по Brexit, предварительно согласованного с ЕС. Мы пока просто рассказываем о реакции на него со стороны оппонентов Терезы Мэй. А реакция, такова, что большинство депутатов Палаты общин британского парламента проголосовало за расследование по вопросу неуважения кабинета министров к законодательному органу.

Как хотите, но это означает, что и Великобритания сейчас вслед за Францией — без политического лидера.

Германия. На съезде ХДС лидером партии вместо, казалось бы, вечной Ангелы Меркель избрали другую даму — Аннегрету Крамп-Карренбауэр. Для канцлера Меркель это означает затянувшееся прощание. До этого она уже заявляла, что не планирует избираться на следующей срок в качестве канцлера. И вот сейчас она еще и не лидер в собственной партии. Хромая утка. То есть и в Германии сейчас нет лидера, поскольку от Меркель уже никто не ждет никаких решений и от нее ничего не зависит.

Вся тройка сильнейших европейских стран — одновременно без лидеров, да еще в столь переломный момент: Brexit плюс давление со стороны США. Из сильных лидеров в Европе остается президент Венгрии Виктор Орбан, но он — евроскептик.

Но, может, кто-то в Варшаве? Да нет, Польша лишь паразитирует на Евросоюзе, получая ежегодно 20 миллиардов евро одних дотаций, да еще играя при этом в ЕС роль американского троянского коня. Рядом — тройка столь же троянских пони — прибалты.

Австрия нерешительно поглядывает в сторону России. Испания больше озабочена Гибралтаром. Голландцы сами в себе. Шведы переполнены мигрантами. Дания медленно думает о расстоянии от своих берегов до трубы "Северного потока-2". Но суть в том, что в Европе кризис лидерства, а значит, и паралич воли.

Текст: "Вести недели"

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