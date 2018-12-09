АКаКа стала подарком для Меркель

517 голосов против 482. 3,6% партийного актива обеспечили Аннегрете Крамп-Каренбауэр пост лидера Христианско-демократического союза. После объявления результатов второго тура она не смогла сдержать эмоций. В тот момент в зале был еще один человек, который тоже одержал личную победу, — Ангела Меркель. Но демонстрировать радость на публике канцлер постеснялась — Крамп-Каренбауэр итак называют мини-Меркель, а при наличии запроса на перемены это могло привести негативное впечатление. Поэтому энергично, но коротко поздравив преемницу с трудной победой, она пропустила ее на трибуну.

"Другие партии испытывают чувство зависти, когда видят такую конкуренцию в ХДС. Эта борьба стала для нас импульсом, она прошла честно, но она не должна сегодня закончиться. Наш взлет должен продолжаться, он должен быть связан с целью, которая нас всех объединяет: сохранить эту большую народную центристскую партию", — заявила Крамп-Каренбауэр.

Аннегрет Крамп-Каренбауэр (АКаКа, как ее называют в прессе) — бывший премьер-министр маленькой федеральной земли Саарланд на границе с Францией. У нее трое детей. Музыка и спорт — правильный набор увлечений. Вся ее жизнь в большой политике умещается в эру Меркель — как раз 18 лет. И в начале года канцлер выдернула АКаКа из региона на должность генсека ХДС — с прицелом устроить ее на высший партийный пост. Расчет — один: в связи с падением рейтингов и чередой поражений на местных выборах с кем-то надо делиться властью, так пусть это будет "моя девочка". Но, конечно, Меркель так никогда вслух не говорила.

"Настало время перевернуть страницу истории. Я переполнена одним единственным чувством — благодарностью. Это было огромное удовольствие для меня и большая честь. Спасибо вам огромное", — заявила Меркель.

Ее шансы досидеть в качестве канцлера до федеральных выборов 21 года теперь существенно возрастают. Отскочила в последний момент: катастрофа в лице Фридриха Мерца, которого называли антиМеркель, неслась на нее, как электричка. В прошлом — руководитель фракции ХДС в Бундестаге, которого канцлер выжила из политики в 2009-м.

Сейчас — мужчина в дорогом костюме, прилетевший на съезд на личном самолете. Трансатлантист и лоббист, топ-менеджер глобального инвестиционного фонда Black Rock, считающий, что налоговая декларация должна умещаться на Bierdeckel — подставке для пива. За ним — бизнес и спикер Бундестага Вольфганг Шойбле. Свой впечатляющий comе back построил на критике социального государства, зацикленном на перераспределении, а не производстве благ.

"Нам нужна повестка дня в интересах трудящихся на наших предприятиях, полицейских на наших улицах, учителей в наших школах, врачей и медперсонала в наших больницах, частных предпринимателей и для многочисленных ремесленников. Иными словами, в интересах тех, кто не кричат о помощи государства, а берут свою судьбу в свои руки, кто добиваются результатов в своей жизни, кто обращаются к нам, представителям государства, с одной просьбой: дайте нам спокойно работать!" – заявил Фридрих Мерц, кандидат на пост председателя партии "Христианско-демократический союз".

Все решалось в последний момент, чего не было никогда в истории ХДС, и 48% — отличный результат для человека, который только в октябре вынырнул из политического небытия, против которого работал административный ресурс, электорат которого оттягивал на себя третий кандидат — министр здравоохранения Йенс Шпан, выбывший в первом туре: все-таки открытый гей в качестве лидера — пока еще чересчур экстравагантно для партии, в названии которой есть слово "христианская". Консервативные ценности, семья, достаток, пресечение нелегальной миграции, борьба с усилением радикалов — у Мерца и Крамп-Каренбауэр все более-менее одинаково. Для России оба были бы непростыми партнерами. Принципиальное различие одно — близость к Меркель. Победа Мерца с высокой вероятностью означала для канцлера досрочный выход на пенсию.

"Избрание Аннегрет Крамп-Каренбауэр может на короткое время вернуть спокойствие в ХДС/ХСС, испытывающую усталость после турбулентных недель предвыборной гонки. Маловероятно, что это спокойствие будет долго продолжаться", — пишет Süddeutsche Zeitung.

В ХДС — раскол, но правящая партия Германии все-таки решила пока не покидать "зону комфорта". Дальнейшее зависит от АКаКа, которая должна показать, что ограничиться "перепрошивкой" старого аппарата, отказавшись от приобретения нового. Было правильным решением, что она — тот лидер, который сможет вернуть голоса избирателей, разбегающихся направо и налево: к "Альтернативе для Германии" и "Зеленым". В лице Крамп-Каренбауэр партия сделала Ангеле Меркель прекрасный подарок, но в отличие от дирижерской палочки и корзины с вином и фруктами этот презент у канцлера еще могут и отобрать.

Оппозиция уже начала объяснять гражданам, что от перемены лидера в ХДС ничего не поменялось и туда не стоит возвращаться. В 2019 году в Германии пройдут выборы в очень проблемных для христианских демократов восточных землях: Бранденбурге, Саксонии и Тюрингии.

Партия Меркель — Крамп-Каренбауэр должна там побеждать, в противном случае через год снова может возникнуть вопрос о лидере — со значительно более драматическими для нынешней партийной верхушки последствиями. Этот Мерц или какой-нибудь новый обязательно найдется.