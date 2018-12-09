КХЛ. "Автомобилист" одержал волевую победу в игре с "Куньлунем"

В Континентальной хоккейной лиге матчем в Екатеринбурге между местным "Автомобилистом" и китайским "Куньлунем" стартовал очередной игровой день регулярного чемпионата. Хозяева льда одержали волевую победу со счетом 5:3, продолжая лидировать в Восточной конференции КХЛ.

В первом периоде шайбы забрасывали только представители "Куньлуня". На 12-й минуте Вели-Матти Савинайнен вывел свою команду вперед. Упрочил преимущество гостей Патрик Лунд.

Во второй двадцатиминутке хоккеисты "Автомобилиста" полностью перевернули игру, отправив в ворота соперника три шайбы подряд. Их авторами стали Анатолий Голышев, Франсис Паре и Максим Рассейкин.

В заключительном периоде на гол Томаша Мертла хозяева ответили шайбами Степана Хрипунова и Стефана Да Косты. Последний уже забивал в пустые ворота.

Екатеринбургский клуб продолжает лидировать в Восточной конференции, набрав 61 очко после 37 игр. У "Куньлуня" в копилке 35 баллов и восьмое место.