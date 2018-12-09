Задержанный в Латвии Золотарев арестован и будет выдан Польше

Российский гражданин Виктор Золотарев, объявленный Польшей в международный розыск, задержан в столице Латвии и помещен под стражу. "Суд поместил Золотарева под стражу на 80 дней", — сообщил его адвокат Имма Янсоне, которую цитирует РИА Новости.

Золотарев был задержан в пятницу вечером возле посольства США в Риге. В диппредставительстве Золотарев планировал получить американскую визу. В розыске по запросу Польши он находился с 2017 года. Если в течение означенного срока не удастся экстрадировать его в Польшу, то мера пресечения может быть пересмотрена. Адвокат не смогла ответить на вопрос, в чем польская сторона обвиняет гражданина РФ. Однако уверена, что дело против ее клиента — не политическое.

Несмотря на то, что у Золотарева диагностирована сердечная недостаточность, суд отказался применять вариант без содержания под стражей.